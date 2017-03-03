Аэропорт Кольцово договорился с зоозащитниками о содержании питомцев на время поездки их хозяев

Екатеринбургский аэропорт Кольцово и благотворительный фонд «Зоозащита» договорились о сотрудничестве, призванном защитить домашних животных, когда неподготовленных хозяев не допускают с питомцами на борт. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теперь, если пассажиру откажут в перевозке животного, и у него не будет возможности отменить поездку или передать питомца родственникам, агент на стойке регистрации поможет ему связаться с фондом «Зоозащита».

- После разговора с хозяином активисты фонда приедут в аэропорт и заберут клетку с животным, мы готовы обеспечить содержание питомца на время поездки. Поверьте, это намного лучше, чем просто бросить животное, - рассказала директор благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Добавим, для перевозки питомца необходимо сообщить об этом авиакомпании ещё на стадии покупки билета, получить подтверждение, подготовить необходимый перечень документов.

Напомним, в январе этого года возле екатеринбургского аэропорта Кольцово насмерть замёрзла домашняя собака, брошенная своей хозяйкой, улетевшей в Германию. Женщина нарушила правила перевозки животных, и ей не позволили взять собаку на борт, тогда она оставила переноску с питомцем на улице, а сама улетела по маршруту.

Фото: Международный аэропорт Кольцово