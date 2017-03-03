Екатеринбургские школьники поймали преступника

В Екатеринбурге старшеклассники Егор Усольцев и Олег Давидчук помогли полиции в раскрытии преступления, рассказали в пресс-центре УМВД России по Екатеринбургу.

Парни находились в районе торгового центра на ул. Академика Шварца и шли через прилегающий парк в сторону ул. 8 Марта, где заметили, что на земле борются мужчина и женщина. Увидев их, женщина начала звать на помощь, а мужчина бросился бежать. Ребята побежали за ним, догнали и задержали. Тем временем на место прибыли полицейские, которых вызвала женщина, она подала заявление о попытке изнасилования. Обвиняемого заключили под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В УМВД России по Екатеринбургу ребят поблагодарили за проявленную смелость в пресечении преступления.

Отважных старшеклассников в торжественной обстановке поблагодарил начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Фото: УМВД России по Екатеринбургу