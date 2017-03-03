Областная газета
Спорт 3 марта 2017, 12:55

WBC отстранил Поветкина на неопределённый срок

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин отстранён от поединков на неопределённый срок. Такое решение вынес Всемирный боксёрский совет (WBC).

- В соответствии с решением WBC, Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок, — говорится в сообщении. — Также он должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, что Александр Поветкин в 2016 году дважды провалил допинг-тест. Весной перед титульным боем с Деонтеем Уайлдером в крови "Русского витязя" был найден мельдоний, а в день боя с канадцем Бермейном Стиверном в организме россиянина был обнаружен запрещённый препарат остарин.

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