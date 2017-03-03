Областная газета
Экономика 3 марта 2017, 13:01

Свердловские оборонщики за 2016 год увеличили объём производства на 28%

По итогам прошлого года рост объёмов производства на оборонных предприятиях Среднего Урала достиг 28%. Об этом шла речь на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, в котором принял участие губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона призвал руководителей предприятий ОПК максимально активно использовать механизмы государственной поддержки для наращивания производства гражданской продукции. Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2025 году добиться, чтобы доля продукции гражданского назначения на отечественных оборонных заводах достигла 30%.

— Для реализации поставленной руководством страны задачи в Свердловской области сформированы необходимые условия. Создана гибкая система мер господдержки для промышленности, реализуется стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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