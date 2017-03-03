Инновационные культурные центры Свердловской и Калужской областей подписали соглашение о сотрудничестве

В Калуге состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между инновационными культурными центрами (ИКЦ) Свердловской и Калужской областей. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, по итогам конкрусного отбора, проведённого руководством страны, в России решено создать три ИКЦ — в Первоуральске, Калуге и на острове Русский. Свердловская область получила из федерального бюджета 526 млн рублей. Это позволило построить в Первоуральске Инновационный культурный центр, оснащённый по последнему слову техники.

Теперь первоуральцы договорились со своими калужскими коллегами о проведении совместных мероприятий и обмене опытом.