Два ребёнка пострадали в ДТП под Берёзовским

Вчера, 2 марта, два автомобиля под управлением женщин столкнулись под Берёзовским. В результате ДТП пострадали девочки пяти и одиннадцати лет, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Водитель Renault Logan двигалась со скоростью 40 км/ч по середине проезжей части из-за ледяной колеи на дороге. Когда женщина заметила встречный автомобиль ВАЗ-21063, то попыталась выехать из колеи и не справилась с управлением, допустив столкновение между трассой Екатеринбург-Реж-Алапаевск и посёлком Монетный. В результате ДТП двое пассажиров - детей получили ушибы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Госавтоинспекторы выявили нарушения со стороны обеих женщин. Установлено, что 5-летний ребёнок находился в детском кресле, не прикреплённом к салону автомобиля, поэтому произошло смещение удерживающего устройство и девочка получила ушиб лба. Также, согласно ПДД, двигаться водителям необходимо с соответствующим погодным условиям скоростным режимом и по своей полосе.

По факту ДТП ведётся дознание, организации, обслуживающей участок дороги, выдано предписание на приведение проезжей части в состояние, соответствующее требованиям безопасности дорожного движения.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области