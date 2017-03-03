В Екатеринбурге из музея украли конфетную коробку 1912 года

В музее Решетникова объявили о пропаже: неизвестные украли коробку из-под конфет 1912 года. В полиции начали поиски воришки, рассказали «ОГ» в УМВД России по Екатеринбургу.

Из дома-музея Ф.М. Решетникова (ул.Пролетарская, 6) пропал экспонат времён царской России. За дело взялись правоохранители.

- В отдел полиции № 1 поступило сообщение от администрации музея, расположенного на ул. Пролетраская о хищении экспоната "коробка конфетная". При этом точного времени пропажи заявители сообщить не смогли. Видеонаблюдение отсутствует. Также пока не подтверждена стоимость экспоната и его историческая ценность, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Судя по ситуации, поиски пропажи могут затянутся. Весьма вероятно, что кто-то из посетителей прихватил нарядную коробочку на память во время одной из экскурсий по музею.