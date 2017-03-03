Ольга Глацких и Павел Креков будут курировать деятельность фонда «Золотое сечение»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, это создающееся на базе УрФУ учреждение будет работать по методикам сочинского «Сириуса».

Согласно указу, подписанному главой региона, учредителем фонда выступит правительство Свердловской области. Его представителем в высшем коллегиальном органе управления фондом назначена директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких. А представителем региона в попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, станет областной вице-губернатор Павел Креков.