Энергетики объявили о намерении отключить электричество на Режевском щебёночном заводе

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о намерении с 14 марта 2017 года ограничить энергоснабжение Режевского щебёночного завода, а с 20 марта 2017 года — полностью прекратить подачу электроэнергии на это предприятие.

В пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» такое решение объяснили большой суммой долга за потреблённые энергоресурсы, накопленного Режевским щебёночным заводом — 773 тыс. рублей.

— «ЭнергосбыТ Плюс» отказывается от статуса «удобного кредитора»: должники производят продукцию, платят зарплаты, получают прибыль, а гарантирующий поставщик кредитует этот процесс, — пояснил свою позицию директор Свердловского филиала ОАО «ЭнеросбыТ Плюс» Георгий Козлов.