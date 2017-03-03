Эксплуатацию полигона ТБО в посёлке Красный приостановлили

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В Верхней Пышме в посёлке Красный прокуратура через суд обязала приостановить работу полигона твёрдых бытовых отходов и взыскала в пользу государства 154 млн рублей для возмещения ущерба, причинённого окружающей среде, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

По наблюдениям жителей посёлка, полигон продолжает дымить, свалка отравляет окружающую среду. Прокуратура после очередной проверки деятельности ООО «Благо-С», эксплуатирующей полигон, вновь выявила многочисленные нарушения природоохраннного законодательства.

- Прокуратура в суд направила исковое заявление к предприятию с требованиями о прекращении деятельности по эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов на участке, проведении рекультивации участка загрязнённых земель лесного фонда, граничащего с полигоном, возмещении в пользу бюджета Российской Федерации причинённого ущерба за загрязнение, захламление лесов отходами, бытовым и строительным мусором в размере свыше 154 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, на предприятие наложен запрет осуществлять деятельность по обращению с отходами на полигоне. Фактическое устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что на ликвидации полигона настаивает и Общероссийский народный фронт в Свердловской области.

- Представители ОНФ постоянно находятся на связи с местными жителями, которые контролируют, как исполняется решение суда, складируется ли мусор на полигоне или работы здесь действительно остановлены, – рассказал член Центрального штаба ОНФ Азат Газизов.

По информации пресс-службы ОНФ, власти планируют выделить в этом году 500 тыс. руб. на изыскания по определению объёма работ для рекультивации полигона.

Полигон в Красном нанесен на интерактивную карту свалок «Генеральная уборка».

Полигон ТБО. Фото: пресс-службы ОНФ в Свердловской области