Областная газета
Общество 3 марта 2017, 16:34

Открепительные удостоверения на выборах предложили отменить

В Госдуму внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений на выборах, передаёт РИА Новости.

Соответствующий законопроект представил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его проект предусматривает отмену открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента РФ и выборах других уровней.

- Я не думаю, что открепительные удостоверения являются механизмом фальсификации, но у нас в обществе сложилось мнение, что это так. Выборы должны быть более прозрачными, опасения общества, если они имеются, должны быть учтены, даже если эти опасения излишни, — пояснил Андрей Клишас.

По его словам, граждане, находясь вдалеке от пункта голосования по месту регистрации, смогут через Центр обработки обращений, который сейчас создаётся Центризбиркомом, подать по телефону или электронной почте заявку на голосование в другом месте. 

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