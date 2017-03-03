Антон Шипулин финишировал 23-м в спринте на этапе КМ в Южной Корее

Свердловский биатлонист Антон Шипулин не сумел побороться за медали в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Южной Корее. Антон не попал в число двадцати лучших и показал лишь 23-й результат.

В общей сложности на двух огневых рубежах Шипулин промахнулся трижды. Его отставание от победителя гонки, австрийца Юлиана Эберхарда, составило полторы минуты.

В тройку призёров вошли американец Лоувел Бейли и лидер мирового сезона француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян - Евгений Гараничев - занял девятое место.

Мужская гонка преследования состоится уже завтра, начало - в 16:30 по уральскому времени.