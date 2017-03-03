Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будут курировать 9 человек

Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будет курировать комиссия из девяти человек.
Об этом идёт речь в опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области приказе областного минпромнауки «О создании комиссии по принятию отчёта об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области».
В эту комиссию вошли:
- региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин,
- заместитель главы областного минпромнауки Виктория Казакова,
- главный специалист отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов областного минпромнауки Сергей Ковальчук,
- исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева,
- директор по развитию ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Юрий Зибарев,
- вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров,
- начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов областного минпромнауки Ирина Макарова,
- главный специалист отдела госслужбы, кадров, правовой и оргработы областного минпромнауки Юлия Польшина,
- главный бухгалтер министерства промышленности и науки Свердловской области Татьяна Ситникова.