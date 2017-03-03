Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будут курировать 9 человек

Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будет курировать комиссия из девяти человек.

Об этом идёт речь в опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области приказе областного минпромнауки «О создании комиссии по принятию отчёта об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области».

В эту комиссию вошли: