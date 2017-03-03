Областная газета
Экономика 3 марта 2017, 16:31

Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будут курировать 9 человек

Деятельность Фонда технологического развития промышленности Свердловской области будет курировать комиссия из девяти человек.

Об этом идёт речь в опубликованном на интернет-портале правовой информации Свердловской области приказе областного минпромнауки «О создании комиссии по принятию отчёта об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых показателей фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области».

В эту комиссию вошли:

  • региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин,
  • заместитель главы областного минпромнауки Виктория Казакова,
  • главный специалист отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов областного минпромнауки Сергей Ковальчук,
  • исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева,
  • директор по развитию ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» Юрий Зибарев,
  • вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров,
  • начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов областного минпромнауки Ирина Макарова,
  • главный специалист отдела госслужбы, кадров, правовой и оргработы областного минпромнауки Юлия Польшина,
  • главный бухгалтер министерства промышленности и науки Свердловской области Татьяна Ситникова.
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