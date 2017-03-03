Состояние здоровья ребёнка, которого в Екатеринбурге высадили из машины «скорой» на полпути к больнице, сейчас стабильное

В Екатеринбурге из машины «скорой помощи» на полпути к больнице высадили мальчика, которого везли для оказания медицинской помощи. Причина - конфликт его отца с водителем. В связи с инцидентом начата проверка, сообщил «ОГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Случилось это в Орджоникидзевском районе. В ночь с 1-го на 2-е марта у мальчика повысилась температура. Прибывшие врачи «скорой» решили, что ребёнка нужно отправить в больницу. Мальчика повезли в детскую горбольницу №9. Отец поехал с сыном. Но по дороге между водителем «скорой» и отцом ребёнка случился конфликт из-за выбора маршрута проезда к медучреждению. В результате отец и сын оказались высажены из автомашины, не доехав до больницы.

Позднее ребёнку была вызвана другая медицинская бригада, которая всё же доставила его в детскую больницу, рассказали в УМВД Екатеринбурга.

- На сегодняшний день можно говорить о том, что состояние ребёнка стабильное, он уже находится дома, - отметил Александр Шульга.

Следователи проводят проверку по данному факту в связи с защитой прав несовершеннолетнего на оказание качественной и своевременной медпомощи. Также будет проверена информация о возможном противоправном поведении отца ребёнка, который во время ссоры пнул и повредил дверь автомашины «скорой». В настоящее время по факту заявлений обоих участников конфликта проводится проверка органами СКР и УМВД Екатеринбурга , по результатам которой будет принято процессуальное решение.