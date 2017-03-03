Областная газета
Спорт 3 марта 2017, 17:24

Завтра в Екатеринбурге стартует чемпионат России по самбо

В Екатеринбурге уже завтра, 4 марта, стартует чемпионат России по самбо. Лучшие спортсмены страны в течение трёх дней будут бороться в ДИВСе "Уралочка".

Стоит отметить, что турнир откроется представительным Всероссийском форумом «Дни самбо на Урале», в котором примут участие первые лица отечественного самбо, руководители различных министерств и ведомств, а также вузов и общественных организаций, заинтересованных в дальнейшем развитии и популяризации нашего национального вида спорта. Работа форума пройдет сразу на двух площадках. В Верхней Пышме на базе Технического университета УГМК будут обсуждаться перспективы и ключевые направления развития самбо в Свердловской области, а в Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете пройдёт круглый стол, посвящённый реализации на Среднем Урале общероссийских проектов «Самбо в школу», «Самбо в ГТО» и «Студенческое самбо».

Сам чемпионат России будет проходить три дня. В субботу, помимо церемонии открытия, состоятся соревнования в весовых категориях 52, 68, 90 килограмм у мужчин и 48, 60,72 у женщин. В воскресенье турнир продолжится в категориях 57, 74, 100 килограмм у мужчин и 52,64,80 килограмм у женщин. А завершится чемпионат в понедельник, на ковёр выйдут спортсмены в категориях 62, 82,+100 у мужчин и 56,68,+80 у женщин.

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