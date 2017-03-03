Областная газета
Новости 3 марта 2017, 17:27

Цеха машзавода имени Калинина, где осенью обрушилась кровля, восстановят к октябрю

Руководство ПАО «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина» намерено полностью восстановить два цеха, где в ноябре 2016 года обрушилась крыша - там заменят кровли и стены. Цеха заработают уже в октябре, пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на гендиректора предприятия Николая Клейна.

По его словам, сейчас идёт разработка проекта, необходимого для проведения ремонтных работ. Объём средств, который потребуется для восстановления помещений, пока не утверждён.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Екатеринбурге обрушилась кровля в одном из зданий завода имени Калинина. Четыре человека погибли, 14 пострадали. По факту инцидента возбуждены два уголовных дела — по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) и ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц).

Завод имени Калинина, ЗИК, обрушение крыши

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