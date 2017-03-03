Областная газета
Спорт 3 марта 2017, 17:44

В переигровке скандального матча "Водник" - "Байкал-Энергия" обошлось без автоголов

В московской области на нейтральном поле состоялась переигровка скандального матча по хоккею с мячом "Водник" - "Байкал-Энергия". На этот раз команды обошлись без автоголов: встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу иркутского клуба.

Напомним, что предыдущая встреча этих команд закончилась скандалом: на двоих клубы забили двадцать голов, и все они были заброшены в свои ворота. Результат той встречи был аннулирован, а главные тренеры обеих команд - дисквалифицированы на 2,5 года.

В итоге "Водник" занял шестое место в турнирной таблице и в плей-офф встретится с "Уральским трубником".

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