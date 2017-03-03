Областная газета
Экономика 3 марта 2017, 20:21

Гендиректор завода Калинина прокомментировал назначение Александра Потапова гендиректором УВЗ

Уральские промышленники поддержали назначение бывшего замглавы Минпромторга РФ Александра Потапова на пост генерального директора корпорации "Уралвагонзавод". Как отметил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гендиректор завода имени М.И. Калинина Николай Клейн, "кандидатура Потапова - лучший вариант".

— Предприятие для России знаковое, а для Нижнего Тагила и вовсе практически градообразующее — десятки тысяч работающих. Здесь как раз нужен был человек, который имеет выход напрямую на правительство, так как придётся принимать очень серьёзные решения. Кандидатура Потапова — лучший вариант для того, чтобы навести порядок не только на "Уралвагонзаводе", но и в холдинге в целом. Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное решение. Время политики здесь уже прошло, — прокомментировал "ОГ" президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина", - заявил "ОГ" Николай Клейн.

Напомним, на должности главы научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сменил Олега Сиенко. Подробнее в материале "ОГ".

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