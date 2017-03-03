Областная газета
Политика 3 марта 2017, 21:36

Российский генерал-майор тяжело ранен в Сирии

Начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Пётр Милюхин доставлен в реанимацию госпиталя имени Бурденко в Москве, пишет агентство "РИА-Новости". Неделю назад он получил тяжёлое ранение во время операции по взятию Пальмиры.

В Министерстве обороны сообщения о ранении генерал-майора пока официально не комментируют. Накануне Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что операция по взятию Пальмиры окончена - город освободили правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации.

Волей судьбы Пётр Милюхин попал на страницы «ОГ» полгода назад как участник соревнований по танковому биатлону.

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