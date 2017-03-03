Областная газета
Спорт 3 марта 2017, 22:25

«Лисицы» завершили регулярный чемпионат разгромом соседок по турнирной таблице

В последний день регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги вторая команда турнира – екатеринбургская «УГМК» разгромила третью – оренбургскую «Надежду» со счётом 89:57 (25:16, 20:17, 18:11, 26:13).

Самыми результативными в составе «лисиц» стали Эмма Мессеман (20 очков) и Дайана Таурази (15). В 1/4 финала «УГМК» сыграет с новосибирским «Динамо», занявшим по итогам «регулярки» 7-е место. Матчи в серии до двух побед пройдут по схеме 1+2. 22 марта команды сыграют в Новосибирске, а 27-го и, если потребуется, 28-го в Екатеринбурге.

А ближайшие игры «УГМК» сыграет с итальянской «Фамилой» за попадание в «Финал четырёх» Евролиги. Серия также до двух побед начнётся 7 марта в Екатеринбурге, продолжится 10-го в Скио и, если потребуется, 15-го команды снова сыграют в Екатеринбурге.

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