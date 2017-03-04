Движение поездов по станции Кунавино полностью восстановлено

Аварийно-восстановительные работы на станции Кунавино Свердловской железной дороги были завершены поздно вечером в пятницу, 3 марта. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, движение поездов полностью восстановлено.

- В 23:25 специалисты СВЖД полностью завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке пути, - сообщили представители МЧС. - Движение по путям восстановлено. Причину схода вагонов устанавливает специально созданная комиссия СвЖД.

Как сообщалось ранее, 3 марта на железнодорожной станции Кунавино (железнодорожная ветка Екатеринбург - Каменск-Уральский) произошёл сход 8 грузовых вагонов с углём. На место происшествия направлены два восстановительных поезда СвЖД и опергруппа МЧС. Несмотря на то, что никто не пострадал, часть поездов пришлось перенаправлять в объезд - через Богданович.