В Реже 10 пожарных тушили приборную панель ВАЗа

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Вечером в минувшую пятницу, 3 марта, на Среднем Урале произошло очередное возгорание автомобиля. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, на этот раз происшествие зафиксировано в Реже.

- Сообщение о пожаре на улице Калинина поступило в 19:05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На площади 1 квадратный метр повреждена панель автомобиля ВАЗ-2107. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

С возгоранием пожарные расчёты справились в считанные минуты: уже в 19:11 огонь был локализован, а в 19:14 пожар был полностью потушен.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область заняла первое место по числу пожаров на автотранспорте среди российских регионов. Эксперты установили, что больше половины случаев - поджоги.