Областная газета
Общество 4 марта 2017, 10:24

На трассе Пермь - Екатеринбург снова погиб человек

Очередное смертельное ДТП произошло вечером в пятницу на автодороге Пермь - Екатеринбург. Как сообщает ОГИБДД по Екатеринбургу, в результате наезда автомашины Volkswagen Golf погиб пешеход.

- В 20:40 на 345 км автодороги Пермь - Екатеринбург 30-летний водитель автомашины Volkswagen Golf допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте, - сообщили представители горГАИ. - В результате наезда 39-летний пешеход скончался на месте.

Установлено, что водитель "фольксвагена" возвращался вместе с женой из областного центра домой в Первоуральск. Скорость движения составляла около 90 км/час. Пешеход в тёмной одежде без светоотражающих элементов неожиданно оказался на проезжей части в поле зрения водителя. Тот попытался применить экстренное торможение, но безрезультатно.

Отметим, данная автодорога, по словам представителей ГИБДД, является самым опасным в регионе направлением.

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