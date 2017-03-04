В Кировграде женщина и двое детей отравились угарным газом

Самостоятельно подключённый водонагреватель едва не убил 36-летнюю жительницу Кировграда и двух её детей в одном из многоквартирных домов Кировграда. По факту происшествия в настоящее время проводит проверку прокуратура.

- По предварительной информации, накануне, 2 марта на пульт дежурной службы поступило сообщение об отравлении газом семьи – 36-летней женщины, а также её детей 2 и 13 лет, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - По предварительной информации, ранее в данной квартире газовыми службами водонагреватель был отключен в связи с имеющимися нарушениями. Тем не менее в данной квартире газовый водонагреватель был самовольно подключен, возможно, членами семьи.

В ходе проверки будет дана правовая оценка по факту отравления.