Областная газета
Общество 4 марта 2017, 12:02

В Екатеринбурге передано в суд дело о хищении 2 млн рублей с банковской карты гражданина

Житель Курганской области, похитивший более 2 миллионов рублей с банковской карты жителя Кабардино-Балкарии, предстанет перед судом в Екатеринбурге. Как сообщает УМВД по уральской столице, ранее обвиняемый уже был осуждён за многократные телефонные мошенничества.

- Расследование проводилось следственным управлением УМВД по Екатеринбургу, - рассказали представители городской полиции. -  Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа, а в 2016 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение 30 телефонных мошенничеств.

По версии следствия, 28-летний злоумышленник отправил потерпевшему со своего мобильного телефона СМС-сообщение с текстом "Ваша карта заблокирована, информация по телефону ..." Получатель - житель Кабардино-Балкарии, не увидел подвоха, перезвонил и во время разговора раскрыл представившемуся сотрудником банка мошеннику конфиденциальную информацию. После этого мошенник получил прямой доступ к средствам потерпевшего и перевёл более 2 млн 100 тыс. рублей на свой счёт.

Отвечать за данное преступление обвиняемый будет по части 3 статьи 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации.

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