Полицейские за четыре часа поймали на трассе Пермь - Екатеринбург 58 нарушителей ПДД

В результате сплошной проверки, которую с минувшую пятницу провело управление ГИБДД по Свердловской области на выезде из Екатеринбурга в направлении Перми, было выявлено 58 нарушений. Как сообщили в ОблГАИ, в основном это были нарушения правил перевозки детей и неиспользование ремней безопасности.

- Всего в ходе рейда, который проходил с 16 до 20 часов, было выявлено 58 нарушений ПДД, среди которых 17 фактов нарушения правил перевозки детей, 22 – не использование ремней безопасности, 6 – нанесение тонировки, ограничивающей обзор водителя, - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Водители грузовых автомобилей были привлечены к административной ответственности за загрязнение проезжей части, а также за нарушение правил перевозки грузов.

В полиции отмечают: именно на автодороге Пермь-Екатеринбург уже произошел ряд серьезных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе и дети, которые перевозились с нарушением требований безопасности.