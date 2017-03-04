Правительство изменило требования к банкам для хранения средств на капремонты домов

Изменения в порядке отбора банков для размещения свободных средств фонда капремонта многоквартирных домов утвердило правительство России. Документ был опубликован на сайте кабинета министров в субботу, 4 марта.

Принятые решения направлены на стабильное функционирование региональных систем капитального ремонта и позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банка, в котором размещены средства регионального оператора, говорится в пояснительной записке к документу.

Как следует из текста постановления, отныне кредитная организация, в которой планируется аккумулировать собранные на капремонт средства, должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Кроме того, банк должен находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо же госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» должна заключить с кредитной организацией договор субординированного займа.

Банк также должен обеспечить наличие точек приёма платежей в каждом муниципальном образовании (части территории муниципального образования), указанном в извещении о проведении конкурса.

Отметим, в соответствии с законодательством фонд капитального ремонта формируется на специальном счёте регионального оператора. При этом предусматривается возможность размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта на специальном депозите в российской кредитной организации.