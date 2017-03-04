Областная газета
Экономика 4 марта 2017, 16:05

В "Технодинамике" прокомментировали заявления о срыве "Стартом" гособоронзаказа

В холдинге "Технодинамика" ГК "Ростех", в состав которого входит научно-производственное предприятие "Старт", не подтвердили заявление о срыве гособоронзаказа на предприятии, появившееся накануне в СМИ. Об этом пишет "Коммерсант Урал". 

В пресс-службе предприятия заявили, что вся продукция по серийным заказам была отгружена в полном объеме в сроки, установленные государственным контрактом. Задержки по срокам в поставке относятся к изделиям в рамках проводимых опытно-конструкторских работ. Задолженность по просроченным обязательствам будет закрыта до конца марта. Сейчас предприятие работает с полной загруженностью в рамках догоняющего графика.

Напомним, вчера СМИ со ссылкой на гендиректора завода имени Калинина Николая Клейна сообщили, что "Старт" не справляется с гособоронзаказом. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Корм собакам с доставкой на дом - лучшие цены здесь.

Офисный переезд цена Москва недорого, смотреть варианты >>

Прокат микроавтобуса Peugeot: смотрите на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (4 марта)

Сегодня дендропарк открыт для всех желающих с восьми утра до десяти вечера. Фото: ekburg.ru
Этот день в истории Свердловской области - 4 марта