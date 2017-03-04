В "Технодинамике" прокомментировали заявления о срыве "Стартом" гособоронзаказа

В холдинге "Технодинамика" ГК "Ростех", в состав которого входит научно-производственное предприятие "Старт", не подтвердили заявление о срыве гособоронзаказа на предприятии, появившееся накануне в СМИ. Об этом пишет "Коммерсант Урал".

В пресс-службе предприятия заявили, что вся продукция по серийным заказам была отгружена в полном объеме в сроки, установленные государственным контрактом. Задержки по срокам в поставке относятся к изделиям в рамках проводимых опытно-конструкторских работ. Задолженность по просроченным обязательствам будет закрыта до конца марта. Сейчас предприятие работает с полной загруженностью в рамках догоняющего графика.

Напомним, вчера СМИ со ссылкой на гендиректора завода имени Калинина Николая Клейна сообщили, что "Старт" не справляется с гособоронзаказом.