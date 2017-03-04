Только что в Пхёнчхане закончилась мужская гонка преследования. Свердловский биатлонист Антон Шипулин сегодня стал вторым.

Антон Шипулин стартовал сегодня 23 с полутораминутным отставанием.

Гонка была непростой, ведь отставание Антона от лидера на этот раз было довольно серьёзным. Но уже на после первой стрельбы, которую наш биатлонист провёл блестяще, он переместился на 11 места. Более того, круг после огневого рубежа Антон прошёл даже быстрее Мартена Фуркада.

Вторая стрельба у Антона тоже получилась более чем удачно, после второй лёжки Антон бежал уже на шестом месте и отставал от лидера - Мартена Фуркада - уже лишь на 25 секунд.

Перед третей стрельбой он смог ещё немного приблизиться, став пятым. Фуркад же и на третьей стрельбе не дал шансов соперникам - был точен и быстр.

Но и Шипулин на первой стойке не дал слабину, несмотря на то, что бежать ему перед огневым рубежом пришлось изо всех сил. Бросился он догонять соперников и перед финальной стрельбой, вплотную приблизившись к четвёртому месту, и обогнав-таки Ланди. И последняя стойка - прекрасно, с огневого рубежа он ушёл вторым!

Что ж, у нас сегодня серебряная медаль.

Антон Шипулин стал вторым в гонке преследования в Пхёнчхане. Фото: vk.com