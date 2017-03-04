Областная газета
Общество 4 марта 2017, 17:16

Службы отлова убрали с улиц Екатеринбурга 800 бродячих собак

С начала 2017 года екатеринбургским МУП "Спецавтобаза" с улиц города было отловлено 800 безнадзорных собак. Об этом в эфире "41 канала" рассказал председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга Егор Свалов. По плану, в марте должно быть отловлено ещё 600 бродячих животных.

По словам представителя горадминистрации, отловленные собаки попадают в пункт кратковременного содержания: там животные проходят ветеринарный осмотр, вакцинацию и стерилизацию. Те особи, которые представляют опасность для людей - инфицированные опасными заболеваниями, агрессивные или не социализирующиеся - усыпляются. Остальные помещаются в пункт временного содержания, откуда их могут забрать себе граждане.

Если опасные животные замечены на улицах города гражданами и мешают, Егор Свалов порекомендовал подавать заявки на отлов  "Электронную приемную" на официальном портале администрации Екатеринбурга, а также в отдел по работе с обращениями граждан, районные администрации или управляющие компании: службы по отлову работают в конкретных местах, выезжая лишь в случае поступающих заявок.

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