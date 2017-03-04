Областная газета
Спорт 4 марта 2017, 17:36

Виталий Мутко приветствовал участников зимней Спартакиады учащихся в Уфе

Вице-премьер российского правительства, курирующий вопросы развития спорта, Виталий Мутко направил письмо в адрес участников VIII зимней Спартакиады среди учащихся, сообщает ТАСС. Мероприятие торжественно открылось в субботу, 4 марта, в Уфе. 

Текст послания зачитал директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.

- У Спартакиады важная миссия: она способствует развитию физической культуры и спорта, продвижению в молодежной среде ценностей активного здорового образа жизни, - приводит информагентство текст послания. - Спартакиада предоставляет спортсменам шанс проявить себя, дает возможность продемонстрировать силу воли, трудолюбия, целеустремленность, уверенность в себе.

Вице-премьер пожелал участникам честной борьбы, а гостям и болельщикам незабываемых впечатлений.

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