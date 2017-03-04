В Кольцово потушили крупный пожар на складе с пластиком

В посёлке Кольцово города Екатеринбурга потушили пожар на складе с пластиком. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Тушением пожара занимались 70 человек, на месте работали 22 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло по адресу проезд Горнистов, 14, сообщение о пожаре поступило около 17:00. Огонь распространился только по кровле. Сейчас ведётся проливка и сбор сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

От возгорания пострадало помещение фирмы по переработке электрокабелей. Фото: 66.mchs.gov.ru