Граффити екатеринбургского Дома Севастьянова появилось на фасаде многоэтажки в Москве

Огромное граффити екатеринбургского Дома Севастьянова украсило фасад многоэтажного дома по улице Беговая, 24 в Москве. Фотографиями арт-объектов, призванных популяризировать внутренний туризм, в социальных сетях поделился один из авторов рисунка Алекс Мелентьев.

Над изображением Дома Севастьянова трудились двое граффитистов, которые потратили 200 баллончиков краски.

- Ты думал о том, что Екатеринбург можно рассматривать как пункт назначения в туризме? Пока мы не сделали этот рисунок, мы тоже не рассматривали этот город для туризма, но вбив в поисковике "достопримечательности Екатеринбурга" мы были очень удивлен их разнообразию. Город является наибольшим областным центром на Урале, столицей которого его не редко называют. Екатеринбург занимает четвёртое место в России по численности населения. Это действительно третья столица: здесь девушки предпочитают большие каблуки, всюду растут небоскрёбы, очень много граффити в городе, набережные , пешеходные зоны, политически активное население, много политтехнологов именно от туда, театры, музеи, хорошие отели и природа. Екатеринбург - это город, который обязательно надо посетить, - написали авторы проекта под фотографией в социальных сетях.

Кроме граффити Дома Севастьяновых, в Москве появились изображения достопримечательностей из Перми, Волгограда, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи, Омска, Новосибирска, Владивостока, Калининграда. Разукрашенные фасады появились по заказу "Аэрофлота", их выполнили члены студий художественной росписи "214ART" и "Арт-Фасад".

Фото: социальные сети