В Первоуральске мужчина погиб при пожаре

В Первоуральске вчера, 4 марта, в 20:10 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном доме по улице Ватутина. На площади шести квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным местных СМИ, при пожаре погиб мужчина, отравившийся продуктами горения.

- В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев на одной спецмашине. В 20:27 открытое горение было ликвидировано, в 20:32 огонь полностью потушен. Есть пострадавший, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области