В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в грабежах женских сумочек и кошельков

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в грабежах женских сумочек и кошельков. По фактам возбуждены уголовные дела согласно ст. 161 УК РФ (Грабеж), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД накануне утром услышали крик женщины, которая с ручками от сумки бежала за мужчиной от проспекта Мира в сторону улицы Циолковского. Полицейские оперативно задержали беглеца, при нём оказалась сумка потерпевшей, в которой находились 4 тыс. руб.

- Пострадавшая рассказала, что мужчина подкрался к ней и неожиданной вырвал сумку, а затем попытался скрыться. Тем временем в отделе полиции №18 уже давала показания 23-летняя девушка, у которой при схожих обсточтельствах двумя часами ранее у дома по улице Победы похитили кошелёк с 10 тыс. руб. и банковской картой. Девушка сразу опознала задержанного. В ходе проверки обнаружилась причастность подозреваемого к недавней краже 300 руб. у студентки по проспекту Строителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам начальника отдела полиции №18 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Установлено, что в марте 2016 года он освободился из мест лишения свободы, где более 10 лет отбывал наказание.

Полицейские Нижнего Тагила обращаются к гражданам, которые стали жертвой подозреваемого, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 18 (улица Красная,10), либо позвонить по телефонам (3435) 47-71-02 или 02.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области