Российские лётчики доставили гумпомощь в отрезанный лавиной посёлок Таджикистана

Авиация 201 российской военной базы доставила более двух тонн гуманитарной помощи в горный посёлок Таджикистана - Сагирдашт, отрезанный из-за схода лавин. Также военные эвакуировали тяжелобольного пограничника, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ярослава Рощупкина.

- Авиация 201 российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, связала с "большой землей" кишлаки на Восточном Памире, где сошедшие на дороги лавины перекрыли наземное сообщение. Вертолетчики доставили в расположенный в горном ущелье поселок Сагирдашт более двух тонн продовольственной помощи, которую встретили представители администрации и помогли разгрузить военнослужащие местного гарнизона. Возвращаясь на аэродром, вертолёт Ми-8 совершил посадку в бадахшанском райцентре Вандж. Российские военные эвакуировали в Душанбе нуждающегося в стационарной медицинской помощи таджикского пограничника, - рассказал ТАСС Ярослав Рощупкин.

Добавим, в конце февраля на территории Таджикистана зарегистрировано около 100 сходов лавин, вызванных крупнейшими за последние 30 лет снегопадами. Ряд расположенных в Горно-Бадахшанской автономной области сельских поселений до сих пор недоступен для наземного транспорта.