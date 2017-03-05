Ежегодно в Свердловской области происходит около трёхсот возгораний ТС, вызванных технической неисправностью узлов, агрегатов и нештатного электрооборудования. Свердловские спасатели рассказали, как уберечь автомобиль от пожара.

Характерными признаками того, что автомобиль подвержен возгоранию, являются запах бензина или газа в салоне, сбои в работе электроприборов, отчётливый запах жженой резины, видимые подтеки на асфальте масла или иных смазочных материалов.

- В случае появления дыма необходимо остановить автомобиль и выключить двигатель, поставить машину на тормоз и блокировать колеса. Обязательно вызовите пожарных или попросите об этом попутчиков, прохожих. Если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак, следует быстро удалиться от машины. Если пожар начался в салоне, то опасность особенно велика: огонь быстро распространяется по обивке, состоящей из ткани, пластика и синтетических волокон, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

При возникновении возгорания под капотом машины необходимо разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания, затем следует приступить к тушению, направив струю огнетушителя на основание пламени. Спасатели рекомендуют не открывать сильно капот ТС, чтобы избежать приток дополнительного воздуха, способствующего развитию пожара. Если огнетушителя нет, можно использовать песок, землю, накидку, одежду.

Чтобы избежать пожара в автомобиле, свердловские спасатели советуют:

всегда иметь в салоне ТС исправный огнетушитель;

своевременно проходить техническое обслуживание;

устанавливать и производить ремонт магнитолы, сигнализации, предпускового подогревателя двигателя и другого электрооборудования автомобиля только в специализированных центрах;

если стоит газовое оборудование, периодически проходить техобслуживание в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту;

рассмотреть возможность установки автоматической системы пожаротушения в подкапотное пространство машины.

Отметим, Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин.