Минусовые температуры придут на Средний Урал к середине недели

В Международный женский день, отмечаемый 8 марта, синоптики обещают днём температуру воздуха до -4°...+1°, в горах и низинах до -7°. Оттепель в середине недели сменится отрицательными отметками температуры, сообщает Уральский гидрометцентр.

- Наступающая неделя предполагается также тёплой относительно климатической температурной нормы. Во вторник 7 марта движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с юго-западного на северо-западное, станет холоднее на 3-5°. В конце недели оттепель возобновится, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В ночь на понедельник похолодает до 0°...-5°, при прояснении до -11°, на дорогах ожидается гололёдица, на севере - налипание мокрого снега на провода. 6 марта днём синоптики обещают температуру воздуха до +1°...+6°, в горах и низинах до -3°. Будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой, на севере - умеренный и мокрый. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В ночь с понедельника на вторник похолодает до 0°...-5°, при прояснении до -10°. Во вторник, 7 марта, днём столбик термометра поднимется до -2°...+3°, в горах и низинах до -5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с.

В ночь с 7 на 8 марта будет -4°...-9°, при прояснении до -15°. В среду, 8 марта, днём местами пройдёт небольшой снег, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с.