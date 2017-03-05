За три дня госавтоинспекторы пресекли 17 тысяч нарушений ПДД на Среднем Урале

За три февральских дня сотрудники ГИБДД пресекли 17 тыс. 307 нарушений ПДД в рамках второго этапа акции "Безопасная дорога" на Среднем Урале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Учтановлено, что 7 тыс. нарушний допущены пешеходами, что составило более 40% от общего количества пресеченных нарушений. При этом выявлено свыше 2 тыс. нарушений водителями правил предоставления преимущества в движении пешеходам.

- Поймано 85 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, 1 тыс. 128 пеших участников дорожного движения было удалено с проезжей части. В связи с этим госавтоинспекторы призывают пешеходов соблюдать меры безопасности при переходе дороги, не выходить неожиданно на проезжую часть, в тёмное время суток носить на одежде световозвращающие элементы. Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а также не допускать опережения ТС, остановившегося перед пешеходным переходом, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Напомним, по итогам января 2017 года на Среднем Урале зарегистрировано 194 ДТП, в которых 33 человека погибли и 262 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества дорожных происшествий, а также числа погибших в них.