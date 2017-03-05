"Урал" с минимальным счётом одолел "Амкар"

В Екатеринбург после зимнего перерыва вернулся большой футбол. "Урал" в стартовом матче весенней части чемпионата с минимальным счётом одолел пермский "Амкар" - 1:0.

Единственный гол в матче екатеринбуржцы забили в быстрой атаке: Чисамба Лунгу перехватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной и отдал передачу на Эрика Бикфалви, который точным ударом поразил ворота "Амкара".

Стоит отметить, что в первом тайме матч могли прервать. Болельщики обеих команд скандировали непристойные кричалки в адрес соперников.

Следующий матч "Урал" проведёт на выезде. 10 марта "шмели" сыграют с тульским "Арсеналом".