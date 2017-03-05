В Богдановиче презентовали личную коллекцию ножей бывшего майора полиции

В Богдановическом краеведческом музее презентовали коллекцию ножей ветерана ОМВД, майора полиции в отставке Святослава Егорова. На выставке представлено 60 экземпляров, имеющих собственную историю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня коллекция ножей Святослава Егорова насчитывает порядка 200 экземпляров. Он также увлекается микросъёмкой и пейзажной фотографией.

- Представленные в экспозиции 60 коллекционных ножей известных марок не имеют ограничений для ношения и использования в повседневной жизни. По словам Святослава Егорова, каждый экземпляр связан с определённым моментом в его жизни. В 2018 году он планирует подготовить выставку ножей ручной работы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, Святослав Егоров родился в 1964 году в Свердловской области. В органах внутренних дел он прошёл путь от младшего сержанта до майора полиции, нёс службу с 1992 года в экспертно-криминалистическом отделе на должностях техника-криминалиста, эксперта, старшего эксперта.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области