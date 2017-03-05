Антон Шипулин стал четвёртым в составе сборной России на эстафете в Пхёнчхане

Только что в корейском Пхёнчхане на седьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась эстафетная мужская гонка. Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин стали четвёртыми.

Сегодня наша мужская команда вышла на дистанцию под первым стартовым номером.

Биатлонист Антон Шипулин. Фото:Biatlonrus.com

Первым из нашей четвёрки бежал Максим Цветков, который, увы, не оправдал ожиданий тренеров и болельщиков - на первом огневом рубеже он допустил две ошибки, а потом и ещё одну и на втором. Ходом он тоже был сегодня далеко не самым сильным. А по правде сказать на последнем круге и вовсе почти встал, и передал эстафету лишь 16.

А вот на втором этапе на "лёжке" Евгений Гараничев показал блестящий результат, отстреляв быстро, а главное точно. Но на "стойке" Гараничев допустил два промаха, что не позволило ему приблизиться к группе лидеров. Евгений передал эстафету Антону Бабикову одиннадцатым с отставанием минута пятнадцать секунд от лидера.

На стрельбе продолжал гулять сильный ветер, и многие стрелки не смогли справиться с этим препятствием, в том числе и наш Антон Бабиков: на "лёжке" он допустил одну ошибку. Но Антон прекрасно понимал, что несмотря на небольшую неудачу, надо догонять соперников. И ходом это ему удавалось, ко второму огневому рубежу Бабиков подошёл уже шестым. Однако ещё один промах - и шансы попасть на пьедестал почёта стремительно таяли. Хотя нужно отметить, что даже несмотря на ошибку после "стойки" российская команда переместилась на пятую позицию. Но по ходу дистанции Бабикова обогнал Бенедикт Долль, поэтому эстафету Антону Шипулину Антон Бабиков передал шестым.

Заключительный этап бежал Антон Шипулин. На первом огневом рубеже лидером был Мартен Фуркад, несмотря на то, что непобедимый француз на "лёжке" допустил два промаха. Антон Шипулин первую стрельбу провёл прекрасно и бросился догонять соперников. Что ж, мы не раз видели, как Антон спасает команду, поэтому все мы надеялись, что так будет и сегодня.

После первого огневого рубежа финального этапа Антон Шипулин переместился на четвёртое место. А на "стойке" лидер гонки Мартен Фуркад вновь допустил два промаха, однако первым ушёл на дистанцию. В борьбе за третье место норвежец Хендрик Лабелунд допустил две ошибки, но, увы, и Антон дважды был неточен.

После финальной стрельбы Антону уже нужно было постараться, чтоб удержаться на четвёртом месте, потому что позади догоняли украинец и немец.

Итак, у сборной России - сегодня четвёртое место.

А это значит, что в этом году мы выиграли малый глобус Кубка мира в эстафете.