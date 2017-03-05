Областная газета
Спорт 5 марта 2017, 17:04

Антон Шипулин в составе сборной России выиграл малый хрустальный глобус в программе эстафетных гонок

Сегодня стало ясно, что российская команда в этом году стала обладателем малого хрустального глобуса в эстафетных гонках.

- Конечно, мы рады глобусу, хотя сегодня была единственная гонка в сезоне, где в эстафете мы остались без медалей. Но главное, что есть золото чемпионата мира, теперь будем настраиваться на следующий год, - сказал сразу после финиша Антон Шипулин.

К слову, это единственный малый глобус, на который в этом сезоне претендовали российские биатлонисты. Но и этот глобус был сегодня под вопросом, поскольку на пятки нам наступали французы и немцы, но четвёртое место в эстафете, которое буквально выгрыз для сборной Шипулин, всё же позволило мужской эстафетной команде остаться лидерами этого года.

- Мне очень понравилась трасса в Пхёнчхзане, мне подходит, хоть она и непростая. Надеюсь, в следующем году у меня всё здесь получится, - добавил наш биатлонист.

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