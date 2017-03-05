Областная газета
Общество 5 марта 2017, 18:09

Канатоходец из Екатеринбурга прошёл по тросу на высоте 200 метров в Галиче

Канатоходец-хайлайнер из Екатеринбурга Максим Кагин прошёл по тросу на высоте 200 метров в Галиче. Стропа была натянута от одной из самых высоких (350 метров) в России заброшенных антенн, сообщили Максим Кагин и его друг Богдан Корженевский на видео, снятом в момент подготовки к шествию по тросу.

- Год назад в голову пришла идея натянуть хайлайн между растяжками самой высокой в России антенны в Костромской области. В тот момент, когда стало известно, что вышку скоро снесут, экстренно была собрана команда воронежцев, петербуржцев и екатеринбуржцев для реализации задумки. Погода была ветреная и морозная, поэтому стропу решили тянуть на высоте около 200 метров. Основной опасностью был обвал сосулек с вышки. До её сноса планируем выехать еще раз на место, - рассказали Максим Кагин и Богдан Корженевский на видео экстремального путешествия.

Ранее "ОГ" писала о том, что уральский хайлайнер преодолел маршрут длиной 64 метра через реку Ай (60 метров над водой). В сентябре 2016 года Максим Кагин прошёл 60 метров по тросу между строительными кранами в Москве, а затем между высотками на уровне 16 этажа

Екатеринбургский экстремал настоятельно рекомендует не повторять опасный трюк, для которого необходима подготовка и соответствующее снаряжение. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерские компании Невскога-1, варианты >>

Заказ и доставка цветов в питере - полное описание.

Доставка подарков и сюрпризов в Москве, отзывы.