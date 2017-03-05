Канатоходец из Екатеринбурга прошёл по тросу на высоте 200 метров в Галиче

Канатоходец-хайлайнер из Екатеринбурга Максим Кагин прошёл по тросу на высоте 200 метров в Галиче. Стропа была натянута от одной из самых высоких (350 метров) в России заброшенных антенн, сообщили Максим Кагин и его друг Богдан Корженевский на видео, снятом в момент подготовки к шествию по тросу.

- Год назад в голову пришла идея натянуть хайлайн между растяжками самой высокой в России антенны в Костромской области. В тот момент, когда стало известно, что вышку скоро снесут, экстренно была собрана команда воронежцев, петербуржцев и екатеринбуржцев для реализации задумки. Погода была ветреная и морозная, поэтому стропу решили тянуть на высоте около 200 метров. Основной опасностью был обвал сосулек с вышки. До её сноса планируем выехать еще раз на место, - рассказали Максим Кагин и Богдан Корженевский на видео экстремального путешествия.

Ранее "ОГ" писала о том, что уральский хайлайнер преодолел маршрут длиной 64 метра через реку Ай (60 метров над водой). В сентябре 2016 года Максим Кагин прошёл 60 метров по тросу между строительными кранами в Москве, а затем между высотками на уровне 16 этажа.

Екатеринбургский экстремал настоятельно рекомендует не повторять опасный трюк, для которого необходима подготовка и соответствующее снаряжение.