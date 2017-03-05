«Спутник» проигрывает в плей-офф второй матч подряд

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» на домашней площадке ДЛС имени Сотникова проиграли пятый матч серии 1/8 финала Кубка Братины ангарскому «Ермаку» со счётом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Хозяева льда ни разу в этом матче не вели в счёте. Дважды (Денис Мингаленев и Евгений Дубровин) тагильчанам удавалось восстановит равновесие, а вот отыграть третью шайбу, пропущенную за пять минут до конца третьего периода, уже не получилось. За минуту с небольшим до сирены вместо вратаря Егора Назарова у «Спутника» вышел шестой полевой игрок. Штурм ворот «Ермака» не получился, а сибиряки забросили шайбу в пустые ворота. За 29 секунд до конца третьей 10-минутки тагильчане снова пошли ва-банк, и пропустили её раз – итоговый счёт 2:5.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Спутника». Тагильчанам не удалось завершить серию дома, и теперь придётся снова ехать в Ангарск – 7 марта там состоится шестая игра.

Если для выявления победителя потребуется седьмая игра, то она состоится в Нижнем Тагиле.