Хладокомбинат, где хранят продукты крупнейшие торговые сети региона, заявил о банкротстве

В Екатеринбурге ОАО "Хладокомбинат "Норд" подал иск о собственном банкротстве. Соответствующая информация размещена на сайте арбитражного суда Свердловской области. Заявление появилось спустя две с половиной недели после того, как хладокомбинат был выставлен на продажу.

Как сообщается на сайте "Норда", сейчас здесь хранят свои продукты крупнейшие торговые сети региона – "Ашан", "Купец", "Мегамарт", "Метро", "Монетка". До 2006 года хладокомбинат выпускал мороженое.

В феврале правительство РФ опубликовало прогнозный план приватизации на 2017—2019 годы, где в числе прочих предприятий области значился "Норд". Ранее он был указан в программе приватизации на 2014-2015 годы.

Дата заседания дела по банкротству хладокомбината "Норд" пока не назначена. Фото: agenda-u.org