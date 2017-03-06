Областная газета
Общество 6 марта 2017, 07:15

На Белоярском водохранилище спасены 23 рыбака с отколовшейся льдины

Вчера, 5 марта, вечером поступило сообщение об отрыве льдины с 23 рыбаками на Белоярском водохранилище. К моменту прибытия спасателей льдину отнесло от места отрыва на 200 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В это время плановое патрулирование водохранилища производили работники муниципальной службы спасения, благодаря чему удалось оперативно организовать спасательную операцию. С помощью судна на воздушной подушке спасатели переправили 23 рыбака на участок прочного льда, откуда в сопровождении сотрудников МЧС они были доставлены на берег. Пострадавших в результате происшествия нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, сейчас усилия всех служб спасения направлены на предупреждение происшествий на водоёмах в весенний период. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает, что весеннее потепление приводит к снижению прочности льда, необходимо избегать выхода на него.

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