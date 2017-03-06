В аэропорту Кольцово умер прилетевший из Праги пассажир

Вчера, 5 марта, вечером в екатеринбургском аэропорту Кольцово умер 56-летний мужчина, прилетевший из Праги. По данному факту проводится доследственная проверка Уральским СУ на транспорте СК РФ.

- Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что мужчина - житель города Екатеринбурга прилетел в Кольцово вечерним рейсом U6-702 из Праги. В зоне прилёта международных рейсов состояние его здоровья резко ухудшилось, после чего он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины, наступившей предварительно в результате тромбоэболии легочной артерии, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК РФ.

Следователями СК России организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.