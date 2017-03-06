Каменские мотогонщики по льду завоевали две бронзы на финальных этапах чемпионата мира в Германии

Мотогонщики по льду из Каменска-Уральского завоевали две бронзы на четвёртом финале 52-го личного чемпионата мира. В Берлине в первый день соревнований, 4 марта, на третью ступень поднялся дебютант Динар Валеев, на следующий день её занял Дмитрий Хомицевич, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Участие в четвёртом раунде личного чемпионата мира по мотогонкам на льду приняли 18 гонщиков из Австрии, Германии, Финляндии, Швеции, Чехии и России. Последние два этапа пройдут в Голландии.

- На третье место берлинского финала в первый день вышел Динар Валеев (Каменск-Уральский), что уже однажды удалось 21-летнему россиянину в начале сезона в Тольятти. Но действующий чемпион мира 2016 года - Дмитрий Хомицевич (Каменск-Уральский) взял реванш у юниора и 5 марта стоял на пьедестале вместе с Дмитрием Колтаковым, занявшим первую позицию и набравшим максимум очков, и Игорем Кононовым, завоевавшим серебро, хотя накануне оказался лишь шестым по причине исключения из заезда за выдернутый тюк. В очередной раз русские ледовые гладиаторы безоговорочно взяли Берлин, прокомментировали российские болельщики оба дня соревнований, - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

В итоговой турнирной таблице Дмитрий Колтаков по-прежнему занимает первое место (146 баллов), на второй строчке Игорь Кононов (138), на третьей - Дмитрий Хомицевич (122), четвёртую строчку занял Динар Валеев (109 баллов).

Напомним, по итогам третьего финала, проходившего в Казахстане Дмитрий Хомицевич также был третьим. Бронзовым призёром он стал и по итогам второго финала в российском городе Шадринск, за что получил приз от организаторов - снегоход.

Ранее "ОГ" публиковала интервью в связи с успехами каменских мотогонщиков по льду с директором Центра технических видов спорта Свердловской области, заслуженным тренером России Сергеем Щербининым.

Фото: Федерация мотоциклетного спорта России