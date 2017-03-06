Областная газета
Общество 6 марта 2017, 08:42

В Екатеринбурге обокрали Олимпийского призёра

В Екатеринбурге вчера, 5 марта, обокрали призёра Олимпийских игр, пловца Никиту Лобинцева. Фотографии своей машины, у которой злоумышленники разбили заднее правое стекло, спортсмен разместил в социальных сетях.

Счастливый день видимо сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку Форвард, видимо патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры! Только приехав в бассейн, понял, что украли не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами и сетку с полной экипировкой (ласты, лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной больше 15 лет, - прокомментировал ситуацию Никита Лобинцев в социальных сетях.

Напомним, Никита Лобинцев является заслуженным мастером спорта по плаванию. На Олимпиаде-2008 в Пекине он завоевал серебро в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем, на Играх-2012 в Лондоне - бронзу в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем.

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